Олимпийский чемпион назвал провалом выступление россиян в смешанной эстафете

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонистов в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Команда, в составе которой выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла девятое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

«Девятое место — это, конечно, провал, а как же еще это назвать? После победы на предыдущей эстафете, где ровно стреляли, сегодня стрелять никто не мог. Правда, Кайшева более-менее отстреляла, а все остальные — это недопустимый штраф», — цитирует Васильева «Чемпионат.com».

Говоря о ходе россиян, олимпийский чемпион отметил, что все биатлонисты тяжело идут.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее Миронова извинилась за штрафные круги в смешанной эстафете.