Шипулин высказался о стычке Большунова с финским лыжником

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о конфликте российского лыжника Александра Большунова с финном Йони Мяки.

На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

Шипулин заявил, что финский лыжник проявил неспортивное поведение.

«Большунов как настоящий русский парень с русским характером не мог вытерпеть нечестной борьбы. Теперь все будут знать, что с нами шутки плохи», — цитирует Шипулина сайт kp.ru.

Также экс-биатлонист вспомнил о своей стычке с французом Мартеном Фуркадом, который также загораживал коридор на финише.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник недоволен мягким наказанием для Большунова за инцидент в Лахти.