Клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок Англии
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
1:0 (ДВ)
закончен
Кубок Италии
ЮвентусИнтер М
0:0
закончен
Испания / Примера
Реал МадридХетафе
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АвангардДинамо Р
5:1
закончен
ЙокеритСеверсталь
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
перенесен
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
2:1
закончен
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:3
закончен
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
1:6
закончен
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:2 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
5:4
закончен
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
3:2
закончен
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Парма Калев
80:72
закончен
Кубок Англии
Суонси СитиМанчестер Сити
0:3
2 тайм
Кубок Италии
АталантаНаполи
22:45
Кубок Испании
СевильяБарселона
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:30
Единая лига ВТБ
Енисей ЦСКА
80:91
закончен
УНИКС Зенит
59:58
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Смешанная эстафета
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
ЙокеритКуньлунь Ред Стар
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
перенесен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
03:00
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
04:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
04:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
04:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
06:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
06:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
06:00
Единая лига ВТБ
Нижний Новгород Автодор
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выставил на драфт отказов форварда Артема Анисимова, сообщает журналист Sportsnet Эллиот Фридман в Twitter.

Согласно регламенту, игрока, выставленного на драфт отказов, может забрать любой клуб НХЛ в течение 24 часов. Если этого не происходит, хоккеиста переводят в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в четырех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

«Оттава» занимает последнее, седьмое место в канадском дивизионе. В активе клуба пять очков после 14 матчей.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения во встрече с «Эдмонтон Ойлерз».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.