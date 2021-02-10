Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Наполи»

«Аталанта» и «Наполи» определились со стартовыми составами на ответный полуфинальный матч Кубка Италии.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Толои, Паломино, Джимсити, Гозенс, де Рон, Фройлер, Шутало, Пессина, Муриэль, Сапата.

Стартовый состав «Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Хюсай, Элмас, Бакайоко, Зелиньски, Лосано, Осимхен, Инсинье.

Встреча между «Аталантой» и «Наполи» пройдет в Бергамо. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.45 мск.

Первая игра, прошедшая в Неаполи, завершилась со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» упустила победу над «Торино», ведя в счете 3:0.