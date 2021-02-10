Жена Касильяса госпитализирована из-за рецидива рака

Жена бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса Сара Карбонеро госпитализирована в связи с рецидивом рака яичников, сообщает El Mundo.

По информации издания, журналистка проходит лечение в клинике университета Наварры в столице Испании.

Карбонеро сообщила об онкологическом заболевании в мае 2019 года. Она отмечала, что опухоль была обнаружена на ранней стадии. Спустя полгода Карбонеро закончила курс химиотерапии.

Также в мае 2019 года бывший футболист перенес инфаркт.

Ранее сообщалось, что Касильяс вернулся в «Реал».