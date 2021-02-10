Спортивный директор «Аякса» сообщил об уходе Промеса из клуба

Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс сообщил о предстоящем уходе из клуба нападающего Квинси Промеса.

«Промес действительно уходит. Причина, по которой мы его отпускаем, заключается в том, что он уже не является игроком основы. Хотя не буду отрицать, что его судебное дело влияет на уход», — цитирует функционера Sport Nieuws.

В январе московский «Спартак» начал переговоры с «Аяксом» по переходу футболиста. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес убрал из Instagram-аккаунта упоминание об «Аяксе».