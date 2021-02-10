«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Суонси, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. У хозяев мяч забил Морган Уиттакер.

Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу турнира станет известен после жеребьевки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

«Суонси Сити» (Суонси) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:3

Голы: 0:1 — Уолкер, 30; 0:2 — Стерлинг, 47; 0:3 — Жезус, 50; 1:3 — Уиттакер, 77.