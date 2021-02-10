В «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина

Пресс-служба «Фиорентины» отреагировала на информацию о том, что нападающий Александр Кокорин досрочно покинул тренировку.

Ранее сообщалось, что футболист раньше остальных ушел с занятия по неизвестным причинам.

«Все в порядке. Кокорин только что закончил тренировку, он будет доступен к следующему матчу», — приводит слова представителя пресс-службы «фиалок» ТАСС.

14 февраля команда из Флоренции сыграет на выезде с «Сампдорией» во встрече 23-го тура Серии А.

Россиянин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2). Форвард провел на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.