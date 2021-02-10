«Манчестер Сити» одержал 200-ю победу под руководством Гвардиолы

«Манчестер Сити» одержал 200-ю победу под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» одержали юбилейную победу в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Суонси Сити» (3:1). Для достижения этой отметки клубу понадобилось 268 встреч. Также под руководством Гвардиолы команда 31 раз сыграла вничью и потерпела 37 поражений.

Специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время команда дважды становилась чемпионом Англии, завоевала Кубок Англии, трижды стала обладателем Кубка лиги и дважды завоевала Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Гвардиола стал лучшим тренером в мире.