Месси проводит 900-й матч в карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит 900-й матч в профессиональной карьере.

Юбилейной стала первая встреча 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи». Для капитана каталонской команды это 41-я игра с андалусским клубом, которому он забил 37 мячей. Также во встречах с «Севильей» он отдал 16 голевых передач.

Всего за сине-гранатовых форвард провел 758 матчей, в которых забил 651 гол и отдал 285 результативных передач. Также в его активе 142 игры за сборную Аргентины. В составе национальной команды он отметился 71 голом и 51 передачей.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком десятилетия.