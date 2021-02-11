Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок Англии
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
1:0 (ДВ)
закончен
Кубок Италии
ЮвентусИнтер М
0:0
закончен
Испания / Примера
Реал МадридХетафе
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АвангардДинамо Р
5:1
закончен
ЙокеритСеверсталь
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
перенесен
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
2:1
закончен
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:3
закончен
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
1:6
закончен
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:2 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
5:4
закончен
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
3:2
закончен
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Парма Калев
80:72
закончен
Кубок Англии
Суонси СитиМанчестер Сити
1:3
закончен
Кубок Италии
АталантаНаполи
3:1
закончен
Кубок Испании
СевильяБарселона
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
2:2 (ОТ)
овертайм
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
1:2
3 период
Единая лига ВТБ
Енисей ЦСКА
80:91
закончен
УНИКС Зенит
59:58
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Смешанная эстафета
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
Локомотив М Краснодар
16:30
Клубный чемпионат мира
Бавария УАНЛ Тигрес
21:00
Кубок Англии
БарнслиЧелси
23:00
Еврохоккейтур
РоссияФинляндия
17:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЙокеритКуньлунь Ред Стар
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
перенесен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
03:00
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
04:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
04:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
04:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
06:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
06:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
06:00
Единая лига ВТБ
Нижний Новгород Автодор
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Малкин досрочно покинул тренировку «Питтсбурга»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно покинул тренировочное занятие. Об этом сообщает Pens Inside Scoop.

По информации источника, причиной раннего ухода 34-летнего нападающего стало раздражение глаза.

Напомним, что в нынешнем сезоне Малкин провел 11 матчей, в который забросил две шайбы и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что не ставит конкретной задачи вернуться на лед к последнему матчу команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.