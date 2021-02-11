Полузащитник сборной Бразилии Филипе Коутиньо может больше не сыграть за «Барселону». Об этом сообщает Onze.

По информации источника, каталонский клуб не хочет выплачивать бонусы «Ливерпулю», который получит €5 млн, если 28-летний футболист еще семь раз выйдет на поле в футболке сине-гранатовых.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Коутиньо провел 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение от «Севильи» в матче полуфинала Кубка Испании.