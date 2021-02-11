Фигуристка Туктамышева не планирует уходить из спорта

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева высказалась о своей профессиональной карьере. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, она занимается фигурным катанием уже 20 лет и пока не планирует заканчивать.

«Я одна из немногих фигуристок, кто продолжает карьеру в таком возрасте. Мне кажется, что когда я выхожу на лед, то мой артистизм и интересные программы дают уверенность, что все не просто так. Я буду кататься до тех пор, пока тело позволяет.

Да, сложнее дольше оставаться в фигурном катании. Но оно стоит того, чтобы продолжать кататься», — сказала Туктамышева.

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