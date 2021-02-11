Кержаков оценил работу Аршавина в «Зените»

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков оценил работу Андрея Аршавина в «Зените», который руководит департаментом развития молодежного футбола. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, в данный момент юношеские команды сине-бело-голубых прогрессируют.

«Мы были на сборах сейчас и жили с молодыми игроками «Зенита». Видели их товариществе матчи, они очень хорошо выглядят. Поэтому Андрей на правильном пути. Он, как футбольный функционер, имеет возможность дорасти до самого высокого уровня», — сказал Кержаков.

Ранее сообщалось, что в первом полуфинальном матче Кубка Испании «Севилья» победила «Барселону».