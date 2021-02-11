Теннисистка Александрова прошла в следующий круг Australian Open

Российский теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Australian Open — 2021.

26-летняя спортсменка в матче 1/32 финала турнира оказалась сильнее представительницы Чехии Барборы Крейчиковой.

Встреча продлилась 1 час 51 минуту и завершилась победой 32-й ракетки мира в двух сетах — 6:3, 7:6.

Россиянка совершила шесть двойных ошибок, оформила девять подач навылет и выиграла 43% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open.