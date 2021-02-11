Олимпийский чемпион объяснил провал в смешанной эстафете на ЧМ

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин объяснил провал в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, если спортсмены не допускают промахов, то только в таком случае могут бороться за медали на мировом первенстве.



«Девятое место — это провал. Как обычно, когда мы стреляем, мы здесь, мы завоевываем. А когда не стреляем – улетаем.

Миронова бежала последние старты неплохо: и стреляла, и попадала, и все было нормально. Я не знаю, что случилось. Когда они дают интервью и говорят «я не знаю» — это плохо. Она должна знать, она же профессиональная спортсменка», — сказал Редькин.

Ранее бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении.