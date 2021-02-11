Рублев прокомментировал победу над Монтейро на Australian Open — 2021

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над бразильцем Тьяго Монтейро в матче второго круга Australian Open — 2021.

Восьмая ракетка мира заявил, что готовился к тяжелой и изнуряющей игре.

«Матч был сложным, мы с Тьяго давно знакомы, несколько раз вместе тренировались, один раз играли — и я проиграл. Я знал, что матч будет сложным и выматывающим.

Рад, что победил в трех сетах. Чувствую себя отлично. Хорошо, что пока не было длинных матчей», — сказал Рублев в эфире Eurosport.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг Australian Open — 2021.