Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Монреаль Канадиенс».

Встреча прошла в Монреале на арене «Белл Центр» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Дермотт, Джастин Холл, Илья Михеев и Зак Хайман, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Джош Андерсон и Томаш Татар.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что не ставит конкретной задачи вернуться на лед к последнему матчу команды в регулярном чемпионате НХЛ.