Экс-тренер сборной России по биатлону назвал позором первое выступление на ЧМ

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, лишь любители могли думать, что сборная России способна завоевать медали в первой гонке мирового первенства 2021 года.

«Хочется послушать главного тренера Валерия Польховского, или он опять на трассу убежал, от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор.

Опять скажут, что надо проанализировать итоги гонки и сделать выводы. Сколько можно уже эти выводы делать? Сходите уже к проктологу или урологу — анализы сдайте. Одни отговорки каждый раз», — сказал Аликин.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о промахах Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.