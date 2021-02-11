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Спортивные новости

Панарин получил травму в матче с «Рейнджерс»

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер команды Дэвид Куинн.

«У него небольшое повреждение нижней части тела, он пройдет медицинское обследование», — сказал Куинн.

Встреча между «Рейнджерс» и «Бостоном», прошедшая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Россиянин провел на льду 15 минут 34 секунды, нанес два броска в створ и завершил игру с показателем полезности »-1».

Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 12 матчах, в которых набрал 15 (5+10) очков.

Ранее сообщалось, что Панарин провел 400-й матч в НХЛ и вошел в историю лиги.

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