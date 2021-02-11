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Спортивные новости

Тарасова высказалась о выборе музыки Чайковского для награждения конькобежцев

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Союза конькобежцев России выбрать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил предложенный российской организацией вариант.

«Я уже высказывала свои предложения на эту тему — Первый концерт Чайковского или «Славься» Глинки. Решение ISU совершенно правильное, эта музыка в душе и в сердце русского народа», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

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