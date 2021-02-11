Вяльбе рассказала об ограничениях для российских лыжников на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об ограничениях для российских спортсменов на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Ограничения по правилам поведения? У нас каких-либо дополнительных ограничений нет, есть только по флагу, гимну и одежде», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберсдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового спортсмена (WADA) российские спортсмены не смогут выступить под флагом страны.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не запрещал россиянам использовать национальную символику в соцсетях.