Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался о победе в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«В командных гонках всегда нужно думать о том, чтобы передать эстафету с наибольшим преимуществом. Возможно, кому-то этих секунд хватит на стрельбу с дополнительным патроном, да и в целом гонка проходит безопаснее, когда есть отрыв от преследователей», — цитирует Бе Biathlon.com.ua.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее украинская биатлонистка обвинила шведскую соперницу в наглости и хамстве.