Стали известны результаты психологической экспертизы сына Плющенко

Стали известны результаты психологической экспертизы Александра Плющенко, сына тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Ранее СМИ опубликовали материал о том, что восьмилетний Александр болен синдромом Аспергера. Позже стало известно, что из-за статьи ребенок получил психотравму. После выхода заметки Рудковская подала в суд на авторов материала.

По словам адвоката Александра Добровинского, экспертиза показала отсутствие у Плющенко каких-либо психических расстройств.

«Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что все, написанное о Саше Плющенко является ложью, и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям» — приводит слова адвоката Telegram-канал Mash.

Ранее сын Плющенко заявил о готовности «выступать только за доллары».