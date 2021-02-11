Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок Англии
Суонси СитиМанчестер Сити
1:3
закончен
Кубок Италии
АталантаНаполи
3:1
закончен
Кубок Испании
СевильяБарселона
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
2:3 (ОТ)
закончен
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
Енисей ЦСКА
80:91
закончен
УНИКС Зенит
59:58
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Смешанная эстафета
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
Локомотив М Краснодар
16:30
Клубный чемпионат мира
Бавария УАНЛ Тигрес
21:00
Кубок Англии
БарнслиЧелси
23:00
Еврохоккейтур
РоссияФинляндия
17:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЙокеритКуньлунь Ред Стар
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
перенесен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
03:00
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
04:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
04:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
04:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
06:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
06:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
06:00
Единая лига ВТБ
Нижний Новгород Автодор
19:00
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигАугсбург
22:30
Италия / Серия А
БолоньяБеневенто
22:45
Испания / Примера
СельтаЭльче
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
03:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
04:00
Единая лига ВТБ
Астана Химки
16:30
Калев Парма
17:00
Развернуть

Спортивные новости

Тренер «Аякса» заявил о желании Промеса перейти в «Спартак»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Квинси Промес хочет перейти в московский «Спартак».

«У него есть желание уйти в «Спартак». Поэтому мы решили исключить его из заявки. Если этого не случится, он останется в составе, мы очень довольны им. Я не знаю, как обстоят дела с переходом», — цитирует тен Хага BD.nl.

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» по переходу футболиста начались в январе 2021 года. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что Промес покинет клуб.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.