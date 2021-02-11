Тренер «Аякса» заявил о желании Промеса перейти в «Спартак»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Квинси Промес хочет перейти в московский «Спартак».

«У него есть желание уйти в «Спартак». Поэтому мы решили исключить его из заявки. Если этого не случится, он останется в составе, мы очень довольны им. Я не знаю, как обстоят дела с переходом», — цитирует тен Хага BD.nl.

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» по переходу футболиста начались в январе 2021 года. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что Промес покинет клуб.