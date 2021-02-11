Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, стал победителем турнира по фигурному катанию. Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram.

Соревнования прошли 10 февраля. Плющенко участвовал среди спортсменов с 1-м юношеским разрядом. При этом он был самым младшим среди всех фигуристов.

«Давно не соревновался, почувствовал адреналин и дух соревнований! Следующий старт — через десять дней. Спасибо моим тренерам за подготовку! Вечером выложу прокат», — написал Плющенко.

Ранее стали известны результаты психологической экспертизы сына Плющенко.