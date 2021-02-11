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Спортивные новости

Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира из-за коронавируса

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Тест нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера на коронавирус дал положительный результат, сообщает Goal.

По информации источника, анализ был взят 10 февраля после тренировки. Из-за инфекции футболист пропустит финал клубного чемпионата мира против мексиканского клуба «Тигрес».

Встреча пройдет 11 февраля в Катаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Джером Боатенг покинул расположение клуба после смерти бывшей девушки.

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