Итальянский биатлонист рассказал о сложностях общения с русскими

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш ответил на вопрос о том, общается ли он с российскими спортсменами.

«Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги, но мы не разговариваем. С другими народами как-то легче дается общение», — цитирует Виндиша «Советский спорт».

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке проходит чемпионат мира по биатлону. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с прессой на весь период чемпионата мира.