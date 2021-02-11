Нейт Диаз: Хабиб ждет, чтобы его умоляли вернуться в UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз высказался о решении чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Разве это чемпион? Почему он сбежал, если все-таки хочет драться? Потому что считает себя выше остальных? Скорее всего, Нурмагомедов вернется. Он просто ждет, чтобы его умоляли вернуться», — сказал Диаз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби россиянин объявил о завершении карьеры. Всего действующий чемпион промоушена провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять карьеру.