«Зенит» не хочет отпускать Дриусси в «Ривер Плейт»

Петербургский «Зенит» повысил сумму за аренду нападающего Себастьяна Дриусси, сообщает журналист Кристиан Яковчевич в Twitter.

По информации источника, руководство сине-бело-голубых недовольно, что «Ривер Плейт» начал переговоры напрямую с самим игроком, а не с клубом. Из-за этого они согласны отпустить футболиста только за крупную сумму.

Сообщалось, что аргентинский клуб арендует игрока на один год с правом выкупа за €8,5 млн.

В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 11 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Дриусси близок к возвращению в «Ривер Плейт».