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Спортивные новости

Акинфеев высказался о назначении Джикии капитаном сборной России

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о назначении защитника столичного «Спартака» Георгия Джикии капитаном сборной Росси в отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Жору знаю с той стороны, что он всегда за своих ребят, всегда будет с тобой честен, всегда справедлив. Никогда плохого слова или каких-то глупых поступков от него я не видел и не слышал», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Экс-капитан национальной команды отметил, что Джикия показывает высочайший уровень игры.

«С такими партнерами честно и гордо можно играть и понимать, что он тебя никогда не предаст, не подставит, всегда будет за тебя», — добавил Акинфеев.

Ранее сообщалось, что Джикия ожидает скорого возвращения нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».

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