Объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской национальной команды на спринтерскую гонку на чемпионате мира в словенском Поклюке, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

На старт выйдут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили.

Гонка пройдет 12 февраля. Действующим чемпионом мира в спринте является Логинов.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее итальянский биатлонист рассказал о сложностях общения с русскими.