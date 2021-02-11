Моуринью высказался о поражении «Тоттенхэма» от «Эвертона» в Кубке Англии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о поражении команды в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Эвертона».

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу хозяев.

«Мне понравилось и не понравилось одновременно. Мы здорово играли с мячом, создавали моменты, двигались, забивали. Игроки показали характер, боролись против невероятных ошибок», — цитирует Моуринью «Би-би-си».

Специалист отметил, что команда, забившая четыре мяча, должна побеждать.

Ранее Моуринью заявил, что рассчитывает выиграть титул с «Тоттенхэмом».