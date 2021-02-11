Промес прилетит в Москву не раньше следующей недели

Нидерландский нападающий «Аякса» Квинси Промес сможет прибыть в Москву для заключение соглашения со столичным «Спартаком» не раньше следующей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».

В том случае, если руководство амстердамского клуба одобрит переход футболиста, то Промесу необходимо оформить визу, а также получить разрешение на работу в России.

Таким образом, если следка совершится, то произойдет это ближе к концу февраля. Участие Промеса в кубковом матче против московского «Динамо» 20 февраля маловероятно.

Ранее сообщалось, что тренер «Аякса» заявил о желании Промеса перейти в «Спартак».