Биатлонист Самуэльссон готов принять извинения от Логинова

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что готов принять извинения от российского спортсмена Александра Логинова в связи с допинговым нарушением, передает ТАСС.

Он отметил, что готов принять извинения Логинова в том случае, если россиянин согласится обсудить свое нарушение, а также объяснит, каким образом запрещенный препарат попал в его организм.

«Если Логинов подойдет ко мне и скажет: «Хей, Себастьян, извини за мое допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это», то я, конечно, соглашусь», — заявил Самуэльссон.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист недоволен санкциями в отношении России.