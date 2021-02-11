УЕФА подтвердил проведение чемпионата Европы — 2020 в сроки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил проведение чемпионата Европы — 2020 в заявленные сроки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом заявил руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар. Он вместе со своей команды находится в Санкт-Петербурге, который должен принять несколько матчей предстоящего европейского первенства.

«С высокой долей уверенности могу сказать, что все 12 городов примут матчи. Да, мы следим за ситуацией, за тем, как она развивается. Но на данный момент в лодке находятся все те 12 игроков, которые были изначально», — заявил специалист.

Турнир должен был состояться летом 2020 года, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России проведет сборы в Нойштифте перед Евро-2020.