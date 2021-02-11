Дацик сравнил Хабиба и Шлеменко

Скандальный боец Вячеслав Дацик поделился мнением о Хабибе Нурмагомедове и Александре Шлеменко, передает Tofight.
Дацик, рассуждая о том, за кем ему интереснее следить, отметил, что Нурмагомедов — отличный борец, а вот Шлеменко — большой мастер в ударной технике.
«Это два разных стиля, мне ближе ударная техника, но и борцовские приемы в какой-то момент тоже могу применить. Кто занимается борьбой, тем есть чему поучиться у Хабиба, кто совершенствует ударную технику — могут поучиться у Шлеменко», — заявил Дацик.
Стоит отметить, что Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом.