Дацик сравнил Хабиба и Шлеменко

Скандальный боец Вячеслав Дацик поделился мнением о Хабибе Нурмагомедове и Александре Шлеменко, передает Tofight.

Дацик, рассуждая о том, за кем ему интереснее следить, отметил, что Нурмагомедов — отличный борец, а вот Шлеменко — большой мастер в ударной технике.

«Это два разных стиля, мне ближе ударная техника, но и борцовские приемы в какой-то момент тоже могу применить. Кто занимается борьбой, тем есть чему поучиться у Хабиба, кто совершенствует ударную технику — могут поучиться у Шлеменко», — заявил Дацик.

Стоит отметить, что Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом.