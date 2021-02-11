Широков высказался о снижении своей зарплаты до 30 тыс. рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал снижение своей зарплаты с 50 до 30 тыс. рублей, передает «РБ-Спорт».

Широков числится в юридической фирме. Он заявил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции его заработная плата была понижена. Справку о доходах экс-игрок предоставил в суд для выплаты штрафа избитому им футбольному арбитру Никите Данченкову.

«В условиях пандемии меньше объем работы, поэтому понизили — меньше дел стало. Сейчас на другие объемы выйдем, возможно, повысят», — заявил Широков.

Примечательно, что ходе судебного разбирательства экс-футболист приобрел два автомобиля, общая стоимость которых составила около 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Широков прокомментировал первую игру Кокорина в Серии А.