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Спортивные новости

Широков высказался о снижении своей зарплаты до 30 тыс. рублей

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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал снижение своей зарплаты с 50 до 30 тыс. рублей, передает «РБ-Спорт».

Широков числится в юридической фирме. Он заявил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции его заработная плата была понижена. Справку о доходах экс-игрок предоставил в суд для выплаты штрафа избитому им футбольному арбитру Никите Данченкову.

«В условиях пандемии меньше объем работы, поэтому понизили — меньше дел стало. Сейчас на другие объемы выйдем, возможно, повысят», — заявил Широков.

Примечательно, что ходе судебного разбирательства экс-футболист приобрел два автомобиля, общая стоимость которых составила около 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Широков прокомментировал первую игру Кокорина в Серии А.

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