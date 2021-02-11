УЕФА на нашел расизма в словах судьи скандального матча «ПСЖ» — «Истанбул»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обнаружил расизма в словах румынского судьи Себастьяна Кольцеску, который обслуживал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом», сообщает ProSport.

Во время поединка Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо. По информации источника, согласно проведенной лингвистической экспертизе, формулировка, которую использовал арбитр, не несет негативных коннотаций и не является оскорбляющей.

Стоит напомнить, что слова судьи вызвали крупный скандал, игроки обеих команд отказались доигрывать матч. Встреча была перенесена на следующий день и завершилась победой «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что УЕФА подтвердил проведение чемпионата Европы — 2020 в сроки.