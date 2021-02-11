Акинфеев: я стар для сборной России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вновь высказался о возвращении в сборную России.

Вратарь поделился, что в личной переписке защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия написал, что Акинфеева ждут в сборной.

«На это я ему ответил: «Жор, я настолько стар уже, вы еще молоды, вам творить, вам делать историю. Приходят новые люди, и должны приходить новые люди, чтобы делать новую историю», — заявил он в интервью YouTube-каналу «Красава».

Акинфеев завершил карьеру в национальной команде осенью 2018 года. Последним крупным турниром в составе сборной для голкипера стал чемпионат мира — 2018, где Россия дошла до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Акинфеев высказался о назначении Джикии капитаном сборной России.