«Челси» заинтересован в покупке защитника «Реала» Варана

Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана, сообщает Marca.

По информации источника, испанский клуб готов рассмотреть варианты продажи Варана. При этом предложение о трансфере должно быть не менее €50 млн.

В услугах футболиста заинтересован лондонский клуб, а также туринский «Ювентус». При этом ранее за игроком также следили «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». При этом «Реал» бы предпочел сделку с клубом из Франции, потому что хочет закрепить дружественные отношения с руководством парижан.

Ранее сообщалось, что УЕФА определился с местом проведения матча ЛЧ «Атлетико» — «Челси».