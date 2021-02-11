Широков встал на защиту Кокорина

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков встал на защиту российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, передает «РБ-Спорт».

5 февраля форвард дебютировал в составе итальянского клуба, однако СМИ и болельщики не оценили игру нападающего, который вышел на замену за 20 минут до конца встречи с «Интером». Оосбенно подчеркивалось, что игрок «деревянный».

«Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч», — заявил Широков.

Ранее сообщалось, что Широков высказался о снижении своей зарплаты до 30 тыс. рублей.