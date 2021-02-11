Неймар высказался о критике после очередной травмы

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал свою травму, которая не позволит ему сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Игрок травмировался в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0). Форвард повредил приводящую мышцу, и его восстановление займет порядка четырех недель.

«Мне очень грустно слышать от игроков, тренеров, комментаторов или кого угодно: «Его надо бить», «он постоянно ныряет», «плакса», «ребенок», «избалованный» и так далее. Если честно, меня это печалит, и я не знаю, сколько еще смогу это выносить», — написал футболист в Instagram.

Неймар не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против своей бывшей команды — «Барселоны». Игра состоится 16 февраля в Испании, ответный поединок пройдет 10 марта в Париже.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит матч Лиги чемпионов из-за очередной травмы.