Мюнхенская «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира.

В финале немецкая команда оказалась сильнее мексиканского клуба «УАНЛ Тигрес», встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече оформил Бенжамен Павар, а Роберт Левандовски отдал результативную передачу.

Примечательно, что в матче «Бавария» забивала еще дважды, однако голы Йозуа Киммиха и Левандовски были отменены после того по решению системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что в 2020 году «Бавария» выиграла пять трофеев, забирая награды всех турниров, где принимала участие. Клубный чемпионат мира также должен был состояться в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира из-за коронавируса.

Клубный чемпионат мира. Финал

«Бавария» (Германия) — «УАНЛ Тигрес» (Мексика) — 1:0

Голы: 1:0 — Павар, 59.