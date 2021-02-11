Губерниев оценил состав сборной России на спринт на чемпионате мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав мужской сборной России на спринтерскую гонку на чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

В спринте выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили. Гонка состоится 12 февраля, биатлонисты стартуют в 16.00 по московскому времени.

«Я надеюсь, Логинов уже начнет обретать себя. На первом этапе в эстафете он выглядел не очень здорово, его состояние вызывает беспокойство. По Латыпову и Елисееву вопросов не было с самого начала», — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.