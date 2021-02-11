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Спортивные новости

Салах — о награде лучшему игроку «Ливерпуля»: команда в приоритете

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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал получение награды лучшему игроку команды в январе, передает официальный сайт английской команды.

В январе нападающий провел за команду семь матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

«Я рад получить награду, но всегда говорю, что команда – на первом месте. Выигрывать индивидуальные призы – хорошо, но нам нужно сосредоточиться и попытаться побеждать в матчах», — заявил форвард.

«Ливерпуль» идет на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имея в активе 40 очков. Отрыв от лидирующего «Манчестер Сити» — 10 баллов.

Ранее сообщалось, что тренер «Ливерпуля» Клопп вспомнил об ушедшей из жизни матери.

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