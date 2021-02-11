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Спортивные новости

«Бавария» повторила рекорд «Барселоны»

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Мюнхенская «Бавария» повторила рекорд «Барселоны» по количеству трофеев за один календарный год.

11 февраля немецкая команда завоевала шестой трофей за календарный год, выиграв клубный чемпионат мира. До этого «Бавария» становилась победителем чемпионата Германии, Кубка и Суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА. Мюнхенский клуб официально стал сильнейшим по итогам сезона-2019/20.

Таким образом, немецкий клуб повторил достижение каталонской команды сезона 2009/10.

Ранее сообщалось, что «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира.

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