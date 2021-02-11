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Спортивные новости

Глава UFC Уайт не планирует лишать Хабиба титула чемпиона

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не планирует пока лишать российского бойца Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона организации в легком весе.

Об этом в своем Twitter информирует журналист Аарон Бронштетер. Согласно его заявлению, в скором времени Уайт хочет провести переговоры с Нурмагомедовым в Вегасе.

Стоит отметить, что Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры осенью 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. С тех пор он несколько раз заявлял, что не намерен возвращаться в октагон.

Ранее сообщалось, что Дацик сравнил Нурмагомедова и Шлеменко.

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