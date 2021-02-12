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Спортивные новости

Черданцев назвал катастрофой предстоящую реформу Лиги чемпионов

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Спортивный комментатор Георгий Черданцев назвал катастрофой предстоящую реформу Лиги чемпионов для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующий пост журналист написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, отечественные клубы на долгий срок выпадут из элиты.

«Если одним словом, то для российского футбола это катастрофа. Это означает навсегда прописаться во второй лиге европейского футбола без шансов попасть в первый в ближайшие десятилетия ну или до пересмотра формата Лиги чемпионов.

Что в этом плохого? Очень многое. Во-первых, полностью меняется клубная стратегия. Если на многие годы вперед становится понятным, что от России в Лиге чемпионов играет одна команда, какой смысл тем, кто претендует на чемпионство чисто теоретически вкладывать деньги в игроков, в зарплаты? Тем более, что теперь варианты заработать эти деньги с помощью той же Лиги чемпионов становятся менее реальными. Замкнутый круг», — написал Черданцев.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» повторила рекорд «Барселоны» по количеству трофеев за один календарный год.

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