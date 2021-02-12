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Спортивные новости

Тренер «Челси» отреагировал на перенос матча 1/8 ЛЧ против «Атлетико»

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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на перенос матча 1/8 Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» в Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

По его мнению, «матрасники» раздосадованы тем, что им не удастся сыграть на родном поле, однако это никак не отразится на их настрое.

«Уже несколько дней назад я начал подозревать о том, что перенос возможен, но моя задача – адаптироваться. Мы должны сыграть именно в Венгрии, поэтому настало время адаптировать наш подход, найти верные решения, чтобы добиться успеха», — сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» оказался сильнее «Барнсли».

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